У столичному гуртожитку дівчина закувала себе в наручники (фото)

Дівчина одягнула собі на руку металеві браслети

Дівчині знадобилась допомога рятувальників

У вихідні столичні рятувальники допомогли зняти металеві браслети з руки дівчини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 23 жовтня о 00:53 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку по вул. Євгена Харченка, 22 у Дарницькому районі столиці дівчина потребує допомоги.

На місці рятувальники встановили, що 20-річна дівчина одягнула собі на руку металеві браслети та самостійно не може їх зняти.

За допомогою електроінструменту рятувальники звільнили руку дівчини та провели профілактичну бесіду з приводу безпечної поведінки.

Як повідомлялося, раніше столичним рятувальникам довелося звільняти пальці жінки, що застрягли в блендері, коли вона його мила.

Також у Києві чоловік запхав на свій статевий орган гайку: її знімали медики та рятувальники.