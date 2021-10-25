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    У столичному гуртожитку дівчина закувала себе в наручники (фото)

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    Дівчина одягнула собі на руку металеві браслети&nbsp; - У столичному гуртожитку дівчина закувала себе в наручники (фото)
    Дівчина одягнула собі на руку металеві браслети 
    Фото: ДСНС

    Дівчині знадобилась допомога рятувальників

    У вихідні столичні рятувальники допомогли зняти металеві браслети з руки дівчини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 23 жовтня о 00:53 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у гуртожитку по вул. Євгена Харченка, 22 у Дарницькому районі столиці дівчина потребує допомоги.

    На місці рятувальники встановили, що 20-річна дівчина одягнула собі на руку металеві браслети та самостійно не може їх зняти.

    За допомогою електроінструменту рятувальники звільнили руку дівчини та провели профілактичну бесіду з приводу безпечної поведінки.

    Як повідомлялося, раніше столичним рятувальникам довелося звільняти пальці жінки, що застрягли в блендері, коли вона його мила.

    Також у Києві чоловік запхав на свій статевий орган гайку: її знімали медики та рятувальники.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники
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    У столичному гуртожитку дівчина закувала себе в наручники (фото)