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    У Києві таксі влетіло у трамвай: рух паралізовано

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    Через ДТП затримується рух кількох маршрутів трамваїв - У Києві таксі влетіло у трамвай: рух паралізовано
    Через ДТП затримується рух кількох маршрутів трамваїв

    В результаті ДТП є постраждалі

    Сьогодні, 9 січня, на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая.

    Аварія трапилася о 6:45.

    Як стало відомо «Главкому», відбулося зіткнення автівки з трамваєм маршруту № 18.

    В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі. Медики госпіталізували їх до лікарні. Про стан потерпілих нічого невідомо.

    Серед пасажирів трамвая ніхто не постраждав.

    Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.

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    Як повідомлялося, 8 січня увечері у Святошинському районі Києва на виїзді з міста сталася серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі зіткнулися Skoda Fabia і Seat Leon Cupra.

    8 січня неподалік станції метро «Лук‘янівська» тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.

    таксі ДТП Київ громадський транспорт
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