У Києві таксі влетіло у трамвай: рух паралізовано
В результаті ДТП є постраждалі
Сьогодні, 9 січня, на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая.
Аварія трапилася о 6:45.
Як стало відомо «Главкому», відбулося зіткнення автівки з трамваєм маршруту № 18.
В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі. Медики госпіталізували їх до лікарні. Про стан потерпілих нічого невідомо.
Серед пасажирів трамвая ніхто не постраждав.
Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.
Як повідомлялося, 8 січня увечері у Святошинському районі Києва на виїзді з міста сталася серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі зіткнулися Skoda Fabia і Seat Leon Cupra.
8 січня неподалік станції метро «Лук‘янівська» тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.