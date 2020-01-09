У Києві таксі влетіло у трамвай: рух паралізовано



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Через ДТП затримується рух кількох маршрутів трамваїв

В результаті ДТП є постраждалі

Сьогодні, 9 січня, на Кудрявському узвозі, 40 у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі і трамвая.

Аварія трапилася о 6:45.

Як стало відомо «Главкому», відбулося зіткнення автівки з трамваєм маршруту № 18.

В результаті ДТП травми отримали двоє людей, які перебували в автомобілі. Медики госпіталізували їх до лікарні. Про стан потерпілих нічого невідомо.

Серед пасажирів трамвая ніхто не постраждав.

Через ДТП сталась затримка руху кількох маршрутів трамваїв.

Як повідомлялося, 8 січня увечері у Святошинському районі Києва на виїзді з міста сталася серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі зіткнулися Skoda Fabia і Seat Leon Cupra.

8 січня неподалік станції метро «Лук‘янівська» тролейбус маршруту №19 в‘їхав у маршрутку.