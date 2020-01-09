На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)



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Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждав водій Fabia

У середу, 8 січня, у Святошинському районі Києва на виїзді з міста сталася серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі зіткнулися Skoda Fabia і Seat Leon Cupra.

Аварія трапилася близько 18:10. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, Seat рухався по Житомирській трасі в сторону виїзду з Києва. У районі села Чайки водій Skoda, який їхав у бік столиці, почав розвертатися. У цей момент і сталося зіткнення.

Від удару обидві машини відлетіли в «кишеню». Серйозні пошкодження отримала Fabia. Водій похилого віку був пристебнутий, але отримав серйозну травму голови. З відкритою черепно-мозковою травмою його госпіталізували в лікарню. Його стан оцінюється як важкий.

Водій Seat не постраждав, але знаходився в шоковому стані.

На місці працювали бригади медиків, патрульні та слідчо-оперативна група. Обставини ДТП з'ясовуються.