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    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав водій Fabia

    У середу, 8 січня, у Святошинському районі Києва на виїзді з міста сталася серйозна ДТП з постраждалими. На Житомирській трасі зіткнулися Skoda Fabia і Seat Leon Cupra.

    Аварія трапилася близько 18:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували правоохоронці, Seat рухався по Житомирській трасі в сторону виїзду з Києва. У районі села Чайки водій Skoda, який їхав у бік столиці, почав розвертатися. У цей момент і сталося зіткнення.

    Від удару обидві машини відлетіли в «кишеню». Серйозні пошкодження отримала Fabia. Водій похилого віку був пристебнутий, але отримав серйозну травму голови. З відкритою черепно-мозковою травмою його госпіталізували в лікарню. Його стан оцінюється як важкий.

    Водій Seat не постраждав, але знаходився в шоковому стані.

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    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: Seat протаранив Skoda (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали бригади медиків, патрульні та слідчо-оперативна група. Обставини ДТП з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль чоловік
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