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    У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)

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    Автомобіль врізався у стовп рекламного щита - У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)
    Автомобіль врізався у стовп рекламного щита
    Фото: Інформатор

    Допомога медиків нікому не знадобилася

    У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, на вулиці Олени Теліги, 12Б у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia. У момент зіткнення в машині знаходився водій-таксист і два пасажири.

    Аварія трапилася близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували патрульні, водій-таксист підібрав двох пасажирів недалеко від станції метро «Дорогожичі». Вони почали їхати по Теліги в бік станції метро «Почайна».

    На вигині дороги автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і влетів у стовп рекламного щита. Попередньо, причиною аварії стала мокра дорога.

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    У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)
    У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)
    У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)
    У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Допомога медиків, які прибули на місце, нікому не знадобилася. Пасажири продовжили шлях додому на іншому автомобілі, а водій залишився для оформлення ДТП. У чоловіка були відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції.

    таксі ДТП Київ дороги водій автомобіль поліція
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