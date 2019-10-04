У Києві таксі з двома пасажирами влетіло у стовп (фото, відео)



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Автомобіль врізався у стовп рекламного щита Фото: Інформатор

Допомога медиків нікому не знадобилася

У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, на вулиці Олени Теліги, 12Б у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda Fabia. У момент зіткнення в машині знаходився водій-таксист і два пасажири.

Аварія трапилася близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували патрульні, водій-таксист підібрав двох пасажирів недалеко від станції метро «Дорогожичі». Вони почали їхати по Теліги в бік станції метро «Почайна».

На вигині дороги автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і влетів у стовп рекламного щита. Попередньо, причиною аварії стала мокра дорога.

Допомога медиків, які прибули на місце, нікому не знадобилася. Пасажири продовжили шлях додому на іншому автомобілі, а водій залишився для оформлення ДТП. У чоловіка були відсутні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.