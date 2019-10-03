Дев’ятеро людей травмовані через ДТП за участю маршрутки у Кривому Розі



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ДТП за участю маршрутки №254 і легкового автомобіля Daewoo сталося на вулиці Сурикова

Дев’ятеро людей травмовані у четвер через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю маршрутного таксі в Терновському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область).

Про це повідомили в управлінні Національної поліції у Кривому Розі.

ДТП за участю маршрутки №254 і легкового автомобіля Daewoo сталося на вулиці Сурикова.

У результаті аварії дев’ять пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості, чотирьох з них госпіталізовано у лікарню.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомлялось, під Києвом у середу, 2 жовтня, екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі. Також Богословська оприлюднила відео з місця події, на якому видно, що в цей же час на зустрічній смузі сталася ще одна ДТП.