Дев’ятеро людей травмовані через ДТП за участю маршрутки у Кривому Розі
ДТП за участю маршрутки №254 і легкового автомобіля Daewoo сталося на вулиці Сурикова
Дев’ятеро людей травмовані у четвер через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю маршрутного таксі в Терновському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область).
Про це повідомили в управлінні Національної поліції у Кривому Розі.
ДТП за участю маршрутки №254 і легкового автомобіля Daewoo сталося на вулиці Сурикова.
У результаті аварії дев’ять пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості, чотирьох з них госпіталізовано у лікарню.
На місці події працюють правоохоронці.
Як повідомлялось, під Києвом у середу, 2 жовтня, екснардепка і кандидатка в президенти України Інна Богословська потрапила в ДТП на Обухівській трасі. Також Богословська оприлюднила відео з місця події, на якому видно, що в цей же час на зустрічній смузі сталася ще одна ДТП.