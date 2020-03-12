У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
Смертельний наїзд стався в 100 метрах від підземного переходу
У ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.
Трагічна аварія трапилася близько 2:10. Про це повідомляє Інформатор.
Як розповів пасажир таксі, він їхав по проспекту Перемоги в бік Академмістечка і сидів на задньому сидінні автомобіля. У якийсь момент він почув гучний удар і на нього посипалося скло. Спочатку хлопець не розумів, що сталося, а коли вийшов на вулицю, то під відбійником побачив чоловіка. Пішохід не подавав ознак життя.
Лікарям, що прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.
Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці, а в 100 метрах від місця події є підземний перехід.
Особа загиблого встановлена. Йому було 34 роки.
На час оформлення ДТП рух проспектом Перемоги було частково обмежено.
Подробиці інциденту встановлюються.