У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)



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Автомобіль Volkswagen служби таксі Bolt збив пішохода Фото: Інформатор

Смертельний наїзд стався в 100 метрах від підземного переходу

У ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

Трагічна аварія трапилася близько 2:10. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів пасажир таксі, він їхав по проспекту Перемоги в бік Академмістечка і сидів на задньому сидінні автомобіля. У якийсь момент він почув гучний удар і на нього посипалося скло. Спочатку хлопець не розумів, що сталося, а коли вийшов на вулицю, то під відбійником побачив чоловіка. Пішохід не подавав ознак життя.

Лікарям, що прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці, а в 100 метрах від місця події є підземний перехід.

Особа загиблого встановлена. Йому було 34 роки.

На час оформлення ДТП рух проспектом Перемоги було частково обмежено.

Подробиці інциденту встановлюються.