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    Новини

    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)

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    Автомобіль Volkswagen служби таксі Bolt збив пішохода - У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    Автомобіль Volkswagen служби таксі Bolt збив пішохода
    Фото: Інформатор

    Смертельний наїзд стався в 100 метрах від підземного переходу

    У ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

    Трагічна аварія трапилася близько 2:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів пасажир таксі, він їхав по проспекту Перемоги в бік Академмістечка і сидів на задньому сидінні автомобіля. У якийсь момент він почув гучний удар і на нього посипалося скло. Спочатку хлопець не розумів, що сталося, а коли вийшов на вулицю, то під відбійником побачив чоловіка. Пішохід не подавав ознак життя.

    Лікарям, що прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

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    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    У Києві таксі збило на смерть пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці, а в 100 метрах від місця події є підземний перехід.

    Особа загиблого встановлена. Йому було 34 роки.

    На час оформлення ДТП рух проспектом Перемоги було частково обмежено.

    Подробиці інциденту встановлюються.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ смерть водій автомобіль чоловік
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