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    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)

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    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Винуватця ДТП встановлять правоохоронці

    У середу, 11 березня, вранці на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршруток.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася близько 09:50.

    Зіткнулися дві маршрутки та легковий автомобіль Mercedes.

    В результаті ДТП є потерпілі, яких було госпіталізовано. Про їх кількість та стан не повідомляється.

    Причини аварії встановлюються правоохоронцями.

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    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)
    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)
    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)
    У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)

    Як повідомлялося, 10 березня у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю маршрутного автобуса: у маршрутки на ходу відвалилося колесо.

    8 березня на вул. Щербаківській у Шевченківському районі Києва у маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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