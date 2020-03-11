У Києві зіткнулися дві маршрутки й автівка: є постраждалі (фото)



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Фото: Київ оперативний

Винуватця ДТП встановлять правоохоронці

У середу, 11 березня, вранці на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршруток.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася близько 09:50.

Зіткнулися дві маршрутки та легковий автомобіль Mercedes.

В результаті ДТП є потерпілі, яких було госпіталізовано. Про їх кількість та стан не повідомляється.

Причини аварії встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 10 березня у с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю маршрутного автобуса: у маршрутки на ходу відвалилося колесо.

8 березня на вул. Щербаківській у Шевченківському районі Києва у маршрутки на повному ходу відвалилося заднє колесо.