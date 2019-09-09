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    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)

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    Тілоохоронці демонстрували&nbsp;<span lang="UK">відбиття атаки зловмисника в натовпі&nbsp;</span> - У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    Тілоохоронці демонстрували відбиття атаки зловмисника в натовпі 
    Фото: Управління держохорони України

    Чемпіонат світу Bodyguard-2019 триватиме до 10 вересня

    У Києві 7-10 вересня найкращі команди тілоохоронців із усього світу змагаються за перемогу на десятому чемпіонаті світу Bodyguard-2019.

    7 вересня пройшло відкриття чемпіонату, а також розпочався перший етап змагань. Після церемонії відкриття тілоохоронці продемонстрували техніку пішого супроводу особи, яку вони охороняють, під час відвідання масових заходів, надання домедичної допомоги, евакуацію у випадку загрози життю VIP-особи, відбиття атаки зловмисника в натовпі та прийоми рукопашного бою. Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони України.

    8 вересня пройшов другий етап змагань тілоохоронців Bodyguard-2019. Учасники долали смугу перешкод на автомобілі з прийомами екстремального контраварійного кермування. 

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    За результатами двох днів змагань упевнено вибороли собі місця в трійці лідерів Служба безпеки президента України, а також команди Молдови й Грузії. 

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    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)
    У Києві тілоохоронці з усього світу борються за титул найкращих (фото)

    Сьогодні, 9 вересня, один із найважливіших етапів Чемпіонату світу Bodyguard-2019 – стрільба.

    Цілий день на спортивно-навчальному стрілецькому комплексі «Купол» тілоохоронці з України й усього світу демонструватимуть своє уміння влучно стріляти в будь-яких умовах і положеннях.

    За перемогу змагаються 26 команд найкращих тілоохоронців перших осіб держави з України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії. Представлені й дві команди жінок від Управління державної охорони та Фіскальної служби України.
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