Саакашвілі запевняє, що у нього немає охорони



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі вважає, що охорона йому не може допомогти, тому є зайвою

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що у нього немає охорони.

Про це він повідомив в ефірі «112 Україна».

Саакашвілі вважає, що охорона йому не може допомогти, тому є зайвою.

«В мене вже є досвід, що охорона не допомагає. Коли останній раз мене захоплювали, вона не допомагала, тому я вирішив, що охорона для мене абсолютно зайва», - сказав Саакашвілі.

До слова, нещодавно Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.

Нагадаємо, 13 червня Саакашвілі озвучив свій список «вовкодавів» на вибори. Очолить список «Руху нових сил» сам експрезидент Грузії.

Спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.

Потім відповідну пропозицію озвучив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Але 10 червня ця політсила озвучила своїх кандидатів на вибори, і Саакашвілі там не було. Гриценко ж пояснив, що результатом переговорів стало те, що «Громадянська позиція» і «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо.