Зеленський призначив екс-охоронця Коломойського начальником служби безпеки президента



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Президент України Володимир Зеленський призначив заступником начальника Управління — начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України Максима Донця. Про це йдеться в указі №337/2019, що розміщено на сайті президента.

«Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України», - сказано в документі.

Першим заступником начальника Управління державної охорони України призначений В'ячеслав Штучний.

ЗМІ повідомляють, що Андрій Донець - колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського.

Після того, як Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти, Донець постійно супроводжував його.

Нагадаємо, на початку травня п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони України. Із червня 2014 року Федоров обіймав цю посаду.

Також ЗМІ повідомили 14 травня, що начальник президентської охорони Петра Порошенка Юрій Федоров призначений на посаду заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.

Новим начальником Управління державної охорони України призначено Олексія Оцерклевича.