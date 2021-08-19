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    У Києві троє підлітків викрали автівку і поїхали кататися містом (фото, відео)

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    Підлітки викрали&nbsp;&laquo;Ауді&raquo; - У Києві троє підлітків викрали автівку і поїхали кататися містом (фото, відео)
    Підлітки викрали «Ауді»
    Фото: Нацполіція

    Неповнолітні підібрали ключі, які власник загубив під час бійки з сусідом, та викрали авто

    На спецлінію 102 столичної поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що з двору на вулиці Харченка в Дарницькому районі зник автомобіль її чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські розпочали пошуки авто та за кілька годин встановили причетність до викрадення місцевих мешканців, 2004-го, 2005-го та 2006 років народження.

    «Неповнолітні стали свідками бійки між двома чоловіками, під час якої з кишені одного з них випали ключі від «Ауді». Вони їх підібрали, запустили двигун авто та поїхали кататися містом. Правопорушників виявили на вулиці Осьмака. Після документування злочину та проведення із неповнолітніми профілактичної бесіди їх передали батькам», – розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Ігор Падюк.

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    У Києві троє підлітків викрали автівку і поїхали кататися містом (фото, відео)
    У Києві троє підлітків викрали автівку і поїхали кататися містом (фото, відео)

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    «Наразі слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили порушникам про підозру у вчиненні злочину», – додав Падюк.

    Теги: Національна поліція України кримінал діти викрадення автомобіль
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    У Києві троє підлітків викрали автівку і поїхали кататися містом (фото, відео)