У центрі Києва продовжують працювати «чорні паркувальники» (відео)

Автівки нелегально паркуються на тротуарах у центрі Києва

Попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

У соцмережі оприлюднено відео, як один із таких нелегальних паркувальників працює на вул. Великій Васильківській, 25 у центрі Києва.

«Нелегальні паркувальники нелегально (за гроші, звичайно ж) паркують автомобілі на тротуар в центрі Києва. Влада міста ніби як подбала про пішоходів і встановила антипаркувальні стовпчики, але толку мало», – йдеться в дописі «Києва оперативного» до відео.

На відео зафіксовано, як паркувальник виймає з дорожнього покриття антипаркувальний стовпчик і допомагає водію поставити автомобіль на пішохідній зоні.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн. Ймовірно, реалізувати фінансові плани завадили «чорні паркувальники», які, попри заборону платити готівкою, продовжують незаконного збирати гроші з водіїв.

16 серпня Офіс генерального прокурора заявив про викриття злочинного об’єднання, до складу якого входили службові особи Інспекції з паркування. На даний час повідомлено про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб за фактом зловживання службовим становищем.

У КМДА повідомили, що через дії правоохоронців роботу Інспекції з паркування паралізовано.