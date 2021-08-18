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    Поліція Києва затримала озброєного чоловіка, який проривався на репетицію параду

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    Чоловіка затримали разом із другом - Поліція Києва затримала озброєного чоловіка, який проривався на репетицію параду
    Чоловіка затримали разом із другом
    Фото: Kievmap

    Чоловіку не сподобалось перекриття вулиць, про яке столична влада повідомляла заздалегідь

    У середу, 18 серпня, в Києві в районі проведення параду затримали чоловіка. Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом. За це правоохоронці досить жорстко затримали його разом із другом.

    Інцидент стався 18 серпня близько 17:40 у центрі Києва. Як зазначили очевидці, власник іномарки хотів проїхати вулицею Саксаганського попри встановлені конуси та наявність патрульних поліцейських.

    Як повідомляє патрульна поліція Києва, чоловік погрожував полісменам зброю.

    Патрульні вилучили пістолет у агресивного чоловіка
    Патрульні вилучили пістолет у агресивного чоловіка

    За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду через проведення репетиції параду до Дня Незалежності.

    «Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських», – йдеться в повідомленні.
    На наступному перехресті автомобіль зупинили, а водія затримали.

    Чоловіка швидко роззброїли.

    Теги: Київ зброя водій парад автомобіль поліція
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    Поліція Києва затримала озброєного чоловіка, який проривався на репетицію параду