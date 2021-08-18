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    Чому з вулиць Києва мають зникнути евакуатори

    • Ігор Ляшенко

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    Чому з вулиць Києва мають зникнути евакуатори

    Платити 225-450 грн за парковку і боляче фінансово, і не принизливо для водія

    Мовою оригіналу

    Наши власти могут испоганить любую здравую идею и цель. Вот активно пишут об интересе полиции к «эвакуаторной мафии». Правильный интерес полиции– это действительно мафия и рекет.

    А цель ведь изначально была благая – освободить город от хаотично припаркованных авто. Для этого даже есть прекрасный инструмент – штрафы от 225 грн и выше.

    Нет, им помимо штрафов в казну, захотелось нажиться лично. Еще по 1500 грн с каждой эвакуированной машины в карман рекетирам и чиновникам.

    Я надеюсь, что эвакуаторы с городских улиц исчезнут, а выйдут нормальные парковочные инспекторы со штрафами. И это принесет эффект.

    Платить 225–450 грн за парковку и больно финансово, и не унизительно для водителя. За такую сумму легче поискать платный паркинг.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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    Теги: штраф автомобіль
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    Чому з вулиць Києва мають зникнути евакуатори