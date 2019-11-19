У Києві троє п’яних чоловіків жорстоко побили охоронця магазину



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Зловмисники побили охоронця Фото: Національна поліція

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

У Києві по вулиці Ярославська компанія молодих людей побила охоронця.

Про це повідомляє столична поліція.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від працівника продовольчого магазину про те, що по вулиці Ярославська компанія молодих людей побила охоронця, якого у важкому стані госпіталізували.

Співробітники поліції встановили, що чоловік перебував на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія молодих людей в стані алкогольного сп’яніння. З ними також була одна дівчина.

Один із зловмисників ударив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити до тих пір, поки останній не впав на підлогу без свідомості.

Зловмисниками виявилися троє місцевих жителів, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Крім того слідчим вирішується питання про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за даним фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.