У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)



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Чоловік поводився неадекватно Фото: Інформатор

Агресивний чоловік кидався на всіх відвідувачів кафетерію

У п'ятницю, 26 липня, в один із закладів на вулиці Вадима Гетьмана, 40а у Солом’янському районі Києві увірвався неадекватний чоловік. Він побив одного з відвідувачів і почав погрожувати оточуючим.

До місця прибула поліція і співробітники охоронної фірми, які втихомирили дебошира. Про це повідомляє Інформатор.

Події почали розгортатися близько 01:00. Чоловік зайшов до магазину-кафетерію із символічною назвою «40 градусів» і почав агресивно кидатися на всіх навколо. Зав'язалася бійка, в результаті якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку. Після цього неадекват дістав ніж і став ним розмахувати всередині закладу. Остудити його запал змогли патрульні і співробітники фірми «Сіріус».

Правоохоронці вилучили ніж і викликали на місце слідчо-оперативну групу. Якийсь час поліцейським довелося стежити за порядком на майданчику біля кафетерію, оскільки інші неабияк напідпитку чоловіки зарядилися подіями і також вели себе агресивно.

В інциденті постраждала одна людина.

Підозрюваного доставили у відділення для подальших розглядів.

Нагадаємо, 25 липня на Оболоні натовп побив чоловіка з пістолетом. Його вдарили пляшкою по голові і повалили на землю. Пізніше виявилося, що потерпілий є поліцейським.