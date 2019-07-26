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    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)

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    Чоловік поводився неадекватно - У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    Чоловік поводився неадекватно
    Фото: Інформатор

    Агресивний чоловік кидався на всіх відвідувачів кафетерію

    У п'ятницю, 26 липня, в один із закладів на вулиці Вадима Гетьмана, 40а у Солом’янському районі Києві увірвався неадекватний чоловік. Він побив одного з відвідувачів і почав погрожувати оточуючим.

    До місця прибула поліція і співробітники охоронної фірми, які втихомирили дебошира. Про це повідомляє Інформатор.

    Події почали розгортатися близько 01:00. Чоловік зайшов до магазину-кафетерію із символічною назвою «40 градусів» і почав агресивно кидатися на всіх навколо. Зав'язалася бійка, в результаті якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку. Після цього неадекват дістав ніж і став ним розмахувати всередині закладу. Остудити його запал змогли патрульні і співробітники фірми «Сіріус».

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    Правоохоронці вилучили ніж і викликали на місце слідчо-оперативну групу. Якийсь час поліцейським довелося стежити за порядком на майданчику біля кафетерію, оскільки інші неабияк напідпитку чоловіки зарядилися подіями і також вели себе агресивно.

    В інциденті постраждала одна людина.

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    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    У розливайці «40 градусів» чоловік з ножем напав на відвідувачів (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Підозрюваного доставили у відділення для подальших розглядів.

    Нагадаємо, 25 липня на Оболоні натовп побив чоловіка з пістолетом. Його вдарили пляшкою по голові і повалили на землю. Пізніше виявилося, що потерпілий є поліцейським.

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