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    У центрі Києва сталася кривава бійка (відео)

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    Бійка хлопців на Бессарабській площі - У центрі Києва сталася кривава бійка (відео)
    Бійка хлопців на Бессарабській площі
    Фото: скріншот відео

    Молодики не поділили дівчат

    У понеділок, 22 квітня, на Бессарабській площі в центрі Києва сталася бійка між двома хлопцями: вони не поділили представниць прекрасної статі, які ніякого відношення до вищевказаних осіб не мали.

    Інцидент стався близько 3:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, в конфлікті взяли участь три різних сторони: дві дівчини, двоє хлопців і ще одна група хлопців і дівчат. Учасники інциденту нібито хотіли «підчепити» незнайомих дівчат і, як не дивно, вирішили це зробити одночасно. Саме з цієї причини між хлопцями виникла бійка. Двоє з обох компаній вирішили розібратися з кулаками. Один налетів на іншого і став бити по обличчю і голові. Вони впали на землю і продовжили бити один одного, катаючись по асфальту.

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    Друзі агресивних молодиків спробували їх розняти, врешті хлопці видихнули й продовжили перепалку словесно.

    В одного з них розсічено брову, все обличчя було в крові.

    Очевидці викликали на місце події «швидку» і поліцію, спробували втихомирити сторони конфлікту, але у відповідь почули лише погрози і образи.

    Постраждалого госпіталізували з розтином брови, медики повідомили, що доведеться зашивати рану.

    Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.

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