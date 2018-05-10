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    У Києві у чоловіка вилучили бойовий пістолет і набої

    Зброю з трьома магазинами, спорядженими набоями, знайшли під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка
    Під час відпрацювання у рамках операції «Зброя і вибухівка» правоохоронці отримали інформацію про те, що 26-річний киянин зберігає зброю. Слідчі отримали дозвіл суду на проведення обшуку у помешканні фігуранта, а відтак оглянули орендовану ним квартиру, яка знаходиться у Печерському районі столиці. Під час обшуку знайшли зброю з трьома
    • Сьогодні, 11:30
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    <span lang="UK">Вилучений пістолет &laquo;Глок&raquo; калібру 9 міліметрів&nbsp;</span>
    Вилучений пістолет «Глок» калібру 9 міліметрів 

    Зброю з трьома магазинами, спорядженими набоями, знайшли під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка

    Під час відпрацювання у рамках операції «Зброя і вибухівка» правоохоронці отримали інформацію про те, що 26-річний киянин зберігає зброю. Слідчі отримали дозвіл суду на проведення обшуку у помешканні фігуранта, а відтак оглянули орендовану ним квартиру, яка знаходиться у Печерському районі столиці.

    Під час обшуку знайшли зброю з трьома магазинами до нього, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Слідчі та оперативники із залученням бійців полку поліції особливого призначення №1 під час обшуку вилучили пістолет «Глок» калібру 9 міліметрів із трьома магазинами, спорядженими 51 набоєм. Усе це направили на експертне дослідження. За словами чоловіка, «Глок» він знайшов на узбіччі дороги близько місяця тому. Правоохоронці перевіряють походження пістолета і мету його зберігання», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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    У Києві у чоловіка вилучили бойовий пістолет і набої
    У Києві у чоловіка вилучили бойовий пістолет і набої
    У Києві у чоловіка вилучили бойовий пістолет і набої

    Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі звернулися до суду із клопотанням щодо арешту киянина. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

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