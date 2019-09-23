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    У Києві уночі 24 вересня очікуються заморозки 0-2°

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    У Києві уночі 24 вересня очікуються заморозки 0-2°

    Киян попередили про сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий

    Уночі 24 вересня заморозки у повітрі 0-2° (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий).

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві завтра очікується суха погода.

    Вдень потепліє до +11+14 градусів.

    За прогнозами синоптиків, цього тижня похолоднішає у більшості регіонів країни. Так, вночі 24 вересня у північних і східних областях країни очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів, у Полтавській і Черкаській областях - заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -4 градусів.

     

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