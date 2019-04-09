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    У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків

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    Стрілянина сталася на вулиці Максимовича - У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків
    Стрілянина сталася на вулиці Максимовича
    Фото: Інформатор

    Столичні правоохоронці розслідують обставини стрілянини

    У понеділок, 8 квітня, у вечері на вулиці Максимовича у Голосіївському районі між компаніями виник конфлікт, у розпалі якого правопорушник вистрілив у опонентів.

    Отримавши повідомлення про стрілянину, за викликом прибули наряди патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

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    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, в результаті інциденту поранення отримали двоє молодиків - 1992 та 1995 років народження. Після стрілянини головний підозрюваний разом із приятелями з місця злочину втекли.

    Обох потерпілих відвезли до лікарні з травмами в області голови. Один з них, враховуючи незначне ушкодження, від подальшої госпіталізації відмовився.

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    У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків
    У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків
    У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків
    У Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків
    Фото: Інформатор

    Слідчим відділом Голосіївського управління поліції за цим фактом розпочато кримінальні провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

    Правоохоронці встановлюють усіх учасників конфлікту та проводять комплекс розшукових заходів для затримання підозрюваного, який стріляв.

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