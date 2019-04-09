Столична поліція розшукує особливо небезпечного злочинця (фото)



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Розшукуваний злочинець Фото: Нацполіція

На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції Києва

Поліція Києва просить громадян допомогти розшукати чоловіка, який підозрюється у скоєнні серії тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

На розшук чоловіка орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та патрульної поліції.

Правоохоронці надали фото розшукуваної особи.

«Якщо ви маєте інформацію щодо його місця знаходження, не намагайтеся самотужки його затримати, натомість негайно повідомте цю інформацію за номерами 102 або 278-36-83. Анонімність гарантуємо», - зазначили у поліції.