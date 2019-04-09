  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція розшукує особливо небезпечного злочинця (фото)

    • Розсилка
    Розшукуваний злочинець - Столична поліція розшукує особливо небезпечного злочинця (фото)
    Розшукуваний злочинець
    Фото: Нацполіція

    На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції Києва

    Поліція Києва просить громадян допомогти розшукати чоловіка, який підозрюється у скоєнні серії тяжких злочинів.

    Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    На розшук чоловіка орієнтовано весь особовий склад поліції Києва та патрульної поліції.

    Читайте також

    Правоохоронці надали фото розшукуваної особи.

    17_01.

    «Якщо ви маєте інформацію щодо його місця знаходження, не намагайтеся самотужки його затримати, натомість негайно повідомте цю інформацію за номерами 102 або 278-36-83. Анонімність гарантуємо», - зазначили у поліції.

    Читайте також
    Київ кримінал поліція злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ