У Києві відбудеться благодійний спектакль «Серенада Сонячної Долини»



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Серед акторів спектаклю «Серенада Сонячної Долини» - справжній зірковий склад

Пенсіонери та люди з обмеженими можливостями матимуть змогу безкоштовно потрапити на виставу

15 лютого київський бізнесмен і театральний продюсер Олександр Меламуд спільно з фондом «Життєлюб» проведуть благодійний спектакль «Серенада Сонячної Долини».

Вхід для пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями і (в разі потреби) супроводжуючих осіб на постановку в Жовтневому палаці буде безкоштовним.

«Останнім часом мені часто пишуть у приват люди похилого віку, що хотіли б дуже потрапити на наші вистави, але не можуть собі дозволити купити квитки», - пояснює своє рішення зробити добру справу Меламуд.

У минулому році «Серенаду Сонячної Долини» зіграли двічі, і обидва рази з аншлагами. Саме тому спектакль назвали головною театральною подією року.

В основу вистави ліг оскароносний голлівудський фільм. Серед акторів - справжній зірковий склад: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Володимир Горянський, Олексій Вертинський, Мирослава Філіпович, Олександр Меламуд, Ксенія Вертинська, Аліса Діалло. Любовний трикутник розбавлений джазовими хітами Гленна Міллера. Музичний супровід - Band Олександра Меламуда під керуванням Андрія Соловйова. Режисер - Семен Горов.

Квитки на спектакль у продаж не надійдуть, тому бажаючих будуть пускати в зал виключно за попереднім записом. Організатори вже складають списки глядачів, зв'язатися з ними можна по телефону +38 099 669 49 34 в робочі дні з 15:00 до 18:00.

А для тих, хто ще не встиг побачити виставу за участю народних артистів, можуть зробити це навесні. Вже з початку березня в Жовтневому палаці покажуть дві аншлагові вистави за участю відомих артистів: «Дракон» і «Серенада Сонячної долини». Квитки доступні за посиланнями: