У день розстрілів на Майдані у Києві поставлять виставу про «Розстріляне відродження»



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Сцена з вистави «Розстріляне відродження»

У головній ролі вистави – учасник АТО

Олександр Рудько, учасник боїв під Гранітним та Золотим, виконає головну роль у новій музично-драматичній виставі Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва «Розстріляне відродження».

Рудько, актор і читець, учень відомого майстра Анатолія Паламаренка, навесні 2014 року залишив сцену і цілий рік воював на передовій.

«У виставі його роль - збірний образ Поета, який не хотів скоритися жорстокій системі і врешті загинув, захищаючи свій простір свободи і творчості. Хоча йдеться про різні постаті та різні історичні епохи, в рішучості відстояти свободу ми бачимо певні алюзії з Майданом. Саме тому прем’єра вистави на великій сцені нашого театру відбудеться 20 лютого, у дні, коли Україна вшановуватиме Героїв Небесної сотні. Нам вдалося створити дуже символічну і глибоку постановку. Без надривів і буквалізму і це швидше всього історія для театральних гурманів та чуттєвих українців, які думають, аналізують і найголовніше відчувають», - говорить директор та художній керівник театру Петро Качанов.

У виставі прозвучать вірші поетів «Розстріляного відродження» - Михайля Семенка, Василя Еллана-Блакитного, Михайла Драй-Хмари, Майка Йогансена, Олекси Слісаренка та ін. Режисер-постановник вистави – Дмитро Тодорюк, також відомий багатьом як учасник гурту AVIATOR.

«Ми підібрали як відомі вірші, що вже увійшли в шкільні підручники, так і малознані. Поезія Розстріляного відродження вкрай рідко звучить зі сцени, а водночас окремі рядки вражають моторошною актуальністю», - вважає Дмитро Тодорюк. За словами режисера, для того, щоб поезія прозвучала «чистіше», на сцені буде мінімум декорацій, а емоційну складову посилить хор, вбраний у гнітючу уніформу тієї епохи – гулагівські фуфайки. Цей одяг в’язнів сталінських таборів ще називають «ватником», і, на думку режисера, це теж має «прочитатися» як цілком сучасна метафора до долі людей, котрі бездумно увірували у «правильність» системи.

Серед різноманітного музичного орнаменту вистави глядач почує, зокрема, і всесвітньо відомого бандуриста Романа Гриньківа.

Прем’єрні покази вистави «Розстріляне відродження» відбудуться в Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва 20 і 23 лютого 2019 р.