У Києві відбудеться урочисте погашення марки до 200-річчя відкриття Антарктиди (фото)



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Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 28 січня

У Головпоштамті у Києві відбудеться урочиста церемонія спецпогашення поштової марки до 200-річчя відкриття Антарктиди.

Захід відбудеться 28 січня об 11:00 за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, першого заступника міністра освіти і науки Юрія Полюховича, директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого та керівника майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Юрія Отруби. Про це повідомила начальник Управління філателістичної продукції Наталія Мухіна на своїй сторінці у Facebook.

Під час заходу пам’ятний конверт із маркою «200 років з часу відкриття Антарктиди» та відбитком спеціального штемпеля буде передано на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». Він вирушить туди наприкінці березня цього року разом з 25-ю Українською антарктичною експедицією.

У межах заходу також будуть представлені маловідомі факти про відкриття Антарктиди та участі українців у перших експедиціях.

У 1996 році на антарктичній станції було відкрито поштовий пункт, де діє спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Українська антарктична станція «Академік Вернадський».

Поштову марку виготовлено тиражем 130 тис. примірників, номінальна вартість поштової марки – 9 грн.

До поштової марки випущено конверт «Перший день», поштову картку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку «Вони вистояли! Не витримав бетон!», присвячену захисникам Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.