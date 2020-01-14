Фінплан «Укрпошти»: рядовому працівнику 6 тисяч гривень на місяць, Смілянському – майже 2 мільйони



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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у цьому році суттєво поліпшить свій добробут

У фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць

У 2020 році у працівників «Укрпошти» зростуть зарплати. Найбільше це відчує керівник цього державного підприємства Ігор Смілянський. У фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць. 2018 року зарплата Смілянського складала майже 572 тис. грн щомісяця. 2019-го - близько 1,4 млн грн.

За 2017 рік Смілянський отримав 3 млн 958 тис. 541 грн зарплати, тобто в середньому по майже 330 тис. грн на місяць. Про це тоді повідомив і сам керівник «Укрпошти», і ця цифра вказана в його електронній декларації. А ось дані за 2018 рік в реєстрі декларацій НАЗК відсутні.

Сам Смілянський вже відреагував на жваве обговорення своєї зарплатні в соцмережах та запросив ЗМІ прийти 12 лютого до нього в кабінет, аби «порівняти базову зарплату за грудень і січень».

«Лише ледачий не обговорив мою зарплату. Але я прихильник перетворювати ср*ч у добру справу. І так - шановні і не шановні ЗМІ. 7 лютого буде готовий обліковий листок щодо моєї зарплати за січень. 12 лютого ми вас чекаємо на Хрещатику, 22, у мене в кабінеті, щоб ви прийшли і порівняли мою базову зарплату за грудень і січень. Всю різницю я помножу на 10000 і перерахую Ользі Кудіненко в фонд «Таблеточки». Якщо ж зарплата залишилася такою ж (і це буде умовою приходу), то кожне медіа перераховує просто в моєму кабінеті в фонд «Таблеточки» 30000 гривень. Вибачте - не те, що я не довіряю ЗМІ, але гроші готівкою перевіряємо на вході. Я також готовий показати свою систему КПЕ - бонусом, якщо там що щось змінилося з грудня на січень діють ті ж самі умови», - написав Смілянський у Facebook.

У фінплані «Укрпошти» також передбачені такі зарплати на місяць: члени наглядової ради - 128,8 тис. грн, адміністративно-управлінський персонал - 16,8 тис. грн, рядові працівники - 6 тис. грн.