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    Новини

    «Укрпошта» випустила марку на честь «кіборгів», які 242 дні боронили Донецький аеропорт

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    <strong>Вадим Борсяк</strong> із Павлограда<span>, боєць 74-го окремого розвідувального батальйону, захищав ДАП у жовтні 2014 року</span><br /><br /> - «Укрпошта» випустила марку на честь «кіборгів», які 242 дні боронили Донецький аеропорт
    Вадим Борсяк із Павлограда, боєць 74-го окремого розвідувального батальйону, захищав ДАП у жовтні 2014 року

    Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться сьогодні у Києві

    Сьогодні у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні введуть в обіг поштову марку, присвячену захисникам Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. Про це повідомляє Мінветеранів у Facebook.

    «22 січня 2020 року Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Вони вистояли! Не витримав бетон!». Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 22 січня о 14:00 у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні на території експозиції, присвяченій подіям на Донбасі. Запрошуємо всіх, приходьте! Марка розроблена на честь вшанування українських воїнів - захисників Донецького аеропорту. З 2014 року Укрпошта випускає марки, присвячені українській армії - в цьому році на марці з’являться «кіборги», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що тираж поштової марки – 130 тис. примірників. Її вартість – 9 грн. До поштової марки випущено конверт «Перший день» та виготовлено штемпель спецпогашення.

    Вказано, що урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться за участю захисників Донецького аеропорту, ветеранів АТО/ООС, очільниці Мінветеранів Оксани Коляди та інших.

     

    АТО військові аеропорт Донецьк Укрпошта Операція Об’єднаних сил
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