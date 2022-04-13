14 квітня у столиці відбудеться загальноміська толока до Дня довкілля

У четвер, 14 квітня, у Києві відбудеться загальноміська толока до Дня довкілля. Міська влада пропонує киянам долучитися і організувати прибирання у себе у дворах, повідомляє сайт КМДА.

«Друзі! 14 квітня у столиці відбудеться загальноміська толока, приурочена до Дня довкілля. Цього дня комунальники столиці прибиратимуть території, висаджуватимуть дерева та кущі. Містяни також можуть долучитися до організованих толок на 16 локаціях у всіх районах міста. Також кияни можуть організувати прибирання у себе в дворі. Комунальники просять із розумінням поставитися до прохання не завантажувати усе сміття у смітники. Згортайте сухе листя та траву на окремі від сміття купки, які комунальники згодом приберуть», – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також чиновник нагадав киянам, що палити траву, листя та інший сухостій заборонено.

За спалювання трави, листя та іншого сухостою передбачено штрафні санкції

Згідно зі статтею 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);

для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн). Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає: для громадян: 360 – 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн.);

для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн).

Загальноміська толока розпочнеться 14 квітня о 10:00. Організовані толоки проходитимуть у всіх десяти районах Києва на 16 локаціях.

За кожною адресою закріплено відповідальну особу, яка допоможе з деталями. Учасники будуть забезпечені необхідним інвентарем та рукавичками.