У Києві відбудеться загальноміська толока
14 квітня у столиці відбудеться загальноміська толока до Дня довкілля
У четвер, 14 квітня, у Києві відбудеться загальноміська толока до Дня довкілля. Міська влада пропонує киянам долучитися і організувати прибирання у себе у дворах, повідомляє сайт КМДА.
«Друзі! 14 квітня у столиці відбудеться загальноміська толока, приурочена до Дня довкілля. Цього дня комунальники столиці прибиратимуть території, висаджуватимуть дерева та кущі. Містяни також можуть долучитися до організованих толок на 16 локаціях у всіх районах міста. Також кияни можуть організувати прибирання у себе в дворі. Комунальники просять із розумінням поставитися до прохання не завантажувати усе сміття у смітники. Згортайте сухе листя та траву на окремі від сміття купки, які комунальники згодом приберуть», – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Також чиновник нагадав киянам, що палити траву, листя та інший сухостій заборонено.
За спалювання трави, листя та іншого сухостою передбачено штрафні санкції
- для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);
- для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).
Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає:
- для громадян: 360 – 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн.);
- для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн).
Загальноміська толока розпочнеться 14 квітня о 10:00. Організовані толоки проходитимуть у всіх десяти районах Києва на 16 локаціях.
За кожною адресою закріплено відповідальну особу, яка допоможе з деталями. Учасники будуть забезпечені необхідним інвентарем та рукавичками.