Окупанти влаштували штаб у старовинній церкві на Чернігівщині: залишили після себе сміття та трупи (відео)

Орки розстріляли місцевих мешканців села Лукашівка

Рятувальники очищають територію села Лукашівка, що на Чернігівщині, від вибухонебезпечних предметів. Тут знаходиться пам’ятка архітектури – Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Про це інформує ДСНС України.

«Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки», – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, у Ягідному, що біля Чернігова, п’ятий день шукають цивільних, загиблих під час російської окупації. Російські війська пробули тут майже місяць. У селі знищена більшість будинків. Понад 300 людей тримали в підвалі школи, зрідка дозволяючи вийти на вулицю. Тут люди помирали від задухи й молилися, аби українська армія розбила школу разом з окупантами.