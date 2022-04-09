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    Події в Україні

    Окупанти влаштували штаб у старовинній церкві на Чернігівщині: залишили після себе сміття та трупи (відео)

    Рашисти зруйнували пам'ятку архітектури у Лукашівці - Окупанти влаштували штаб у старовинній церкві на Чернігівщині: залишили після себе сміття та трупи (відео)
    Рашисти зруйнували пам'ятку архітектури у Лукашівці
    фото: скріншот із відео

    Орки розстріляли місцевих мешканців села Лукашівка

    Рятувальники очищають територію села Лукашівка, що на Чернігівщині, від вибухонебезпечних предметів. Тут знаходиться пам’ятка архітектури – Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Про це інформує ДСНС України.

    «Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки», – повідомляє ДСНС.

    Нагадаємо, у Ягідному, що біля Чернігова, п’ятий день шукають цивільних, загиблих під час російської окупації. Російські війська пробули тут майже місяць. У селі знищена більшість будинків. Понад 300 людей тримали в підвалі школи, зрідка дозволяючи вийти на вулицю. Тут люди помирали від задухи й молилися, аби українська армія розбила школу разом з окупантами.

    Теги: росія окупанти церква ДСНС війна сміття військові рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти влаштували штаб у старовинній церкві на Чернігівщині: залишили після себе сміття та трупи (відео)