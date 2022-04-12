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    Під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі (відео)

    Україні знадобиться час, аби повністю відновити зруйновану інфраструктуру - Під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі (відео)
    Україні знадобиться час, аби повністю відновити зруйновану інфраструктуру
    скріншот з відео

    Київщина потроху оговтується від російського вторгнення

    Житомирська траса на Київщині потроху знову відкривається для автомобілів.

    Тимчасову переправу обладнають біля Стоянки.

    Як видно на відео, міст майже повністю зруйновано, тому автодорожникам треба було вигадати, як швидко відновити сполучення.

    Нагадаємо, у Романівці відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово», – написав він у ТГ-каналі.

    Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.


    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі (відео)