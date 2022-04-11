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    Події в Україні

    Нардеп показав халупу, яку збудували собі рашисти на Миколаївщині (фото)

    Окупанти влаштували собі екстравагантне житло - Нардеп показав халупу, яку збудували собі рашисти на Миколаївщині (фото)
    Окупанти влаштували собі екстравагантне житло
    фото: Ігор Негулевський / Facebook

    Вороги займали позиції в селі, поки їх не погнали наші військові

    На Миколаївщині у селі Кандибіне Костянтинівської громади рашисти збудували собі халупу у дуплі дерева. Фото «будівлі» оприлюднив народний депутат Ігор Негулевський у Facebook.

    «Це – дупло. І в ньому жили рашисти. Я зараз не жартую. Сьогодні були в селі Кандибіне Костянтинівської територіальної громади і побачили оце. Рашисти зайняли позиції в селі, поки їх звідси не погнали наші військові. Тобто реально жили в дуплі. Їли тут, спали, все обс*рали в прямому і переносному сенсі. Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, шо таке унітаз і бояться смартпилососів, для них дупло, мабуть, було п‘ятизірковим готелем. Рашисти, тепер для вас готель один – кульок для сміття!», – підписав фото нардеп.

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    Окупанти влаштували собі екстравагантне житло. фото: Ігор Негулевський / Facebook
    Окупанти влаштували собі екстравагантне житло. фото: Ігор Негулевський / Facebook

    Нагадаємо, напередодні рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаївщині.

    Очільник області раніше сказав, що не бачить в окупантів намірів захопити Миколаїв – Кім про ситуацію в області.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Миколаївщина сміття військові житло Україна Facebook окупація Ігор Негулевський #stoprussia
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    Нардеп показав халупу, яку збудували собі рашисти на Миколаївщині (фото)