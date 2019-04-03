У Києві відкривається кінотеатр, адаптований для людей з інвалідністю



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Кінотеатр для людей з особливими потребами стане першим в Україні

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» відкриває у River Mall кінотеатр для людей з особливими потребами. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

«Ми відкриваємо перший в Україні кінотеатр, адаптований для людей з фізичними та ментальними інвалідностями. В ньому передбачена ресурсна кімната, спеціальна навігація та зручний доступ до усіх залів», - інформують у «Планеті кіно».

Для працівників «Планети Кіно» будуть проведені професійні тренінги, щоб приймалися правильні та коректні рішення у будь-яких ситуаціях.

Ми хотіли ще трошки потримати це у таємниці, але сьогодні Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму і ми вирішили, що це хороша нагода розказати про маленькі кроки, які ми робимо, щоб міський простір став доступним для кожного.

До підготовки проекту долучилися компанії Доступно, Happy today, Banda.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

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