Конкурс на оренду кінотеатру «Київ» офіційно стартував



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Приміщення кінотеатру «Київ» здається в оренду на 10 років

Конкурс триватиме 20 днів

Сьогодні, 22 березня, було офіційно оголошено про початок конкурсу на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А, та знаходиться у комунальній власності міста. Передбачено, що строк оренди складатиме 10 років, а стартовий розмір орендної плати – 569 253 грн на місяць (без ПДВ).

Оголошення про це Департамент комунальної власності КМДА опублікував у газеті «Хрещатик Київ» від 22 березня 2019 року.

«Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди нежитлової будівлі загальною площею 7 373,6 кв. м, що розташована за адресою вул. Велика Васильківська, 19, літ. А. Строк оренди - 10 років. Цільове використання – організація кінопоказів; стартовий розмір орендної плати – 569 253,0 грн (без ПДВ) на місяць», - говориться у тексті оголошення.

Розмір авансової орендної плати за приміщення складатиме 2,277 млн грн.

Також Департамент комунальної власності пропонує претендентам на участь у конкурсі знайомитися з його умовами та переліком необхідних документів на сайті Департаменту за та на офіційному порталі Києва.

Нагадаємо, як розповів директор Департаменту Андрій Гудзь, конкурс триватиме 20 днів з моменту публікації оголошення, протягом яких Конкурсна комісія буде приймати заявки від претендентів.

До її складу на паритетних засадах входять як представники Департаменту комунальної власності КМДА, так і члени Постійної комісії Київради з питань власності.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

Раніше повідомлялося, що особи, які хочуть взяти майно в оренду, мають подати заяву та документ, що засвідчує сплату першої частини авансовою орендної сплати в розмірі 1,138506 млн грн без ПДВ.

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Джерело: Вечірній Київ