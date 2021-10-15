У Києві відкрився пам’ятник захисникам України (фото)

Під час російсько-української війни вже загинули 400 киян

У сквері імені Олександра Кошиця у Дарницькому районі Києва відкрили пам’ятний знак воїнам-героям антитерористичної операції, які загинули під час російсько-української війни. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«У цій війні вже загинули 400 киян, а Дарницький район втратив 34 земляка, які загинули безпосередньо на фронті. Пам’ятати загиблих і шанувати живих – важливе завдання кожного українця. Цей пам’ятник має стати не тільки місцем скорботи та покладання квітів, а й нагадуванням про те, що війна триває досі, але завдяки нашим воїнам ми можемо жити у мирному місті, під мирним небом. А місто продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов’язання підтримувати ветеранів АТО та їхні родини. Адже попри пандемію та проблеми в енергетичному секторі, ні в кого не піднялася рука обмежити соціальні гарантії ветеранам АТО, і всі вони враховані в новій програмі «Турбота», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, яка взяла участь у відкритті пам’ятного знака.

У жовтні 2021 році в Дарницькому районі на території скверу імені Олександра Кошиця розпочалося спорудження пам’ятного знака воїнам-героям антитерористичної операції, які загинули під час російсько-української війни.

Даний пам’ятник стане частиною цілісного меморіального комплексу, що присвячений захисникам України з Дарницького району, та включає в себе одразу три окремі локації – це «Пам’ятник воїнам АТО», меморіальна композиція «Пам’яті героїв Євромайдану» (на площі біля Дарницької РДА) та Меморіальна дошка дарничанам, що загинули в АТО (на першому поверсі Дарницької РДА).

До створення цілісного меморіального комплексу були залучені учасники Революції Гідності та учасники АТО/ООС, родини загиблих, громадськість.

Нагадаємо, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.