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    Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні

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    Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні
    фото з відкритих джерел

    Звання Героя загиблим військовим присвоєно за особисту мужність і героїзм

    У День захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим. В указах глави держави наголошується, що вони удостоєні нагороди посмертно. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Верхогляд Миколі Яковичу – полковник (посмертно)», – йдеться в тексті указу №535/2021.

    Іншим указом, під №536/2021, президент присвоїв звання Героя України рядовому Хамраєву Рустаму Шонійзозовичу. Він також удостоєний нагороди посмертно.

    У документах зазначається, що звання Героя загиблим військовим присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

    Також сьогодні Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

    До слова, кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

    Також зараз у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні