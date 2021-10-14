Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)

Разом з опудалом Зеленського, ймовірно, спалили і опудало голови його офісу Андрія Єрмака

У поліції Києва заявили, що під час заходу не зафіксували жодних правопорушень

На честь Дня захисників і захисниць України в Києві 14 жовтня пройшов «Марш захисників», який з’єднався з маршем на честь УПА.

Учасники акції стартували з парку Шевченка і пройшли до Майдану Незалежності.

Як передає «Громадське», на Хрещатику учасники ходи спалили опудала президента Володимира Зеленського та, ймовірно, голови його офісу Андрія Єрмака. Одним із приводів для такого протесту було названо «вагнергейт».

Також маніфестанти запалили фаєри.

В акції брали участь націоналістичні партії ВО «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус». Окремою коробкою до маршу долучився ще один організатор – Рух ветеранів України. Були також білоруські активісти, а загалом нарахували близько 5 тисяч осіб.

Одночасно відбувся марш до 79-річчя від дня створення Української повстанської армії. Усі колони рухалися разом.

У поліції Києва заявили, що під час заходу не зафіксували жодних правопорушень.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

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