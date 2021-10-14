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    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)

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    Разом з опудалом Зеленського, ймовірно, спалили і опудало голови його офісу Андрія Єрмака - Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Разом з опудалом Зеленського, ймовірно, спалили і опудало голови його офісу Андрія Єрмака
    фото: Громадське

    У поліції Києва заявили, що під час заходу не зафіксували жодних правопорушень

    На честь Дня захисників і захисниць України в Києві 14 жовтня пройшов «Марш захисників», який з’єднався з маршем на честь УПА.

    Учасники акції стартували з парку Шевченка і пройшли до Майдану Незалежності.

    Як передає «Громадське», на Хрещатику учасники ходи спалили опудала президента Володимира Зеленського та, ймовірно, голови його офісу Андрія Єрмака. Одним із приводів для такого протесту було названо «вагнергейт».

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    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)
    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)

    Також маніфестанти запалили фаєри.

    В акції брали участь націоналістичні партії ВО «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус». Окремою коробкою до маршу долучився ще один організатор – Рух ветеранів України. Були також білоруські активісти, а загалом нарахували близько 5 тисяч осіб.

    Одночасно відбувся марш до 79-річчя від дня створення Української повстанської армії. Усі колони рухалися разом.

    У поліції Києва заявили, що під час заходу не зафіксували жодних правопорушень.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

    Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

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    Теги: Київ Свобода Правий сектор незалежність протест військові активісти Україна День захисника України Національний корпус вагнергейт
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    Ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського (фото)