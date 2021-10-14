Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео)

У пам'ять про Героїв пролунав військовий салют

Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. Про це повідомляє «Цензор.Нет».

Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.

Після закінчення літургії присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, а також до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС на розі вулиці Грушевського та Петровської алеї.

Також у пам'ять про Героїв пролунав військовий салют.

Зазначимо, сьогодні вранці глава держави Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку на Запоріжжя.

Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.