Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео)
У пам'ять про Героїв пролунав військовий салют
Сьогодні, 14 жовтня, в День захисників і захисниць у Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. Про це повідомляє «Цензор.Нет».
Урочиста літургія по захисниках, які загинули за свободу і незалежність України, відбулася в Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні.
Після закінчення літургії присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, а також до Меморіалу пам'яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС на розі вулиці Грушевського та Петровської алеї.
Також у пам'ять про Героїв пролунав військовий салют.
Зазначимо, сьогодні вранці глава держави Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку на Запоріжжя.
Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.
До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.
Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.
До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.
Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.
Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.