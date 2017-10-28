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    У Києві відкриють музей сексу

    Засновники музею наголошують на тому, що в Україні необхідно підвищувати рівень сексуальної освіти
    У центрі Києва відкриється SexEdMuseum — музей сексуальної освіти. Про це йдеться в інтернет-спільноті майбутнього музею. «Ми звернули увагу на катастрофічно низький рівень сексуальної культури в українському суспільстві. Люди, частіше за все, не знають навіть власної фізіології, а теми сексу або табуйовані, або вважаються
    • Сьогодні, 19:36
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    Засновники музею наголошують на тому, що в Україні необхідно підвищувати рівень сексуальної освіти

    У центрі Києва відкриється SexEdMuseum — музей сексуальної освіти. Про це йдеться в інтернет-спільноті майбутнього музею.

    «Ми звернули увагу на катастрофічно низький рівень сексуальної культури в українському суспільстві. Люди, частіше за все, не знають навіть власної фізіології, а теми сексу або табуйовані, або вважаються «незручними»», — йдеться у повідомленні музею у Facebook.

    Організатори обіцяють відвідувачам розповісти про фізіологію та психологію людини, розкрити секрети чоловічого здоров’я та жіночої оргазмічності, висвітлити історичні та сучасні аспекти тематики.

    На День закоханих у SexEdMuseum відкриється кав’ярня з галереєю еротичного живопису.

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