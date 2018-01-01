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    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО

    Автор картин Сергій Пущенко доповнюватиме колекцію воїнів-захисників й надалі
    У львівському Палаці мистецтв стартувала виставка портретів понад сотні українських воїнів-Добровольців. Частина героїв вже не зможе побачити себе, а решта зараз відвойовує Донбас. І хоча б ось так, на малюнках, повертаються у свої рідні міста. [GALLERY_BLOCK] [READ_MORE] Картини харківського митця, випускник Української Академії
    • Сьогодні, 17:31
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    Картини Сергія Пущенка
    Картини Сергія Пущенка

    Автор картин Сергій Пущенко доповнюватиме колекцію воїнів-захисників й надалі

    У львівському Палаці мистецтв стартувала виставка портретів понад сотні українських воїнів-Добровольців. Частина героїв вже не зможе побачити себе, а решта зараз відвойовує Донбас. І хоча б ось так, на малюнках, повертаються у свої рідні міста.

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    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО
    «З нами Бог і автомат Калашникова!». У Львові стартувала виставка, присвячена героям АТО

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    Картини харківського митця, випускник Української Академії друкарства у Львові Сергія Пущенка – це обличчя війни, написані на війні протягом двох років, переважно на передовій. Представлені портрети бійців 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правого сектора» та 5-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії. Лаконічно під портретами підписи-девізи добровольців: «Щастя там – де справедливість. І за неї потрібно боротися!», «За життя, свободу та козацький рід!», «З нами Бог і автомат Калашникова!», тощо. Ці написи(мотивації до життя та боротьби, побажання, заклики, автографи та інше) воїни залишали автору на зворотній стороні кожного мистецького твору.

    Сергій Пущенко доповнюватиме колекцію воїнів-захисників й надалі. Він мріє, що його роботи з часом займуть місце у колекції спеціально створеного музею… У Львові портрети бійців-добровольців можна побачити до 28 січня.

    P.S. З травня 2015 року по квітень 2017 року Сергій Пущенко створив 110 портретів воїнів-добровольців. З них 56 портретів виконано олійними фарбами на полотні, 54 портрети – графічними матеріалами на папері та картоні.

    Джерело: блог Євгена Кравса

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