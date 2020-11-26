Поліція звітує про зниження на чверть рівня злочинності в Києві

У столиці стало менше розбійних нападів і автокрадіжок

Протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч – 30197.

Такі дані Головного управління Національної поліції в Києві були озвучені під час звіту про виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в Києві «Безпечна столиця» на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь.

«За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%. Продовжується тенденція зниження кількості розбійних нападів. Стало менше і грабежів: минулого року було 1576, а з початку 2020-го – 980. За цей же період зафіксовано на 152 випадки менше незаконних заволодінь транспортними засобами. Серед позитивної статистики і кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми. Таких злочинів було вчинено на 38% менше протягом січня – вересня 2020 року, ніж у 2019», - розповів начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки КМДА Олег Куявський.

Згідно з даними поліції, за перше півріччя у Києві було виявлено 9 нарколаборатій, які займалися збутом наркотиків. Також правоохоронці приділяють значну увагу незаконному обігу зброї. За цим фактом зареєстровано 262 кримінальних правопорушення.

Окрім того, встановлено 18 псевдомінерів, 3 особам оголошено підозру.