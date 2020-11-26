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    Поліція звітує про зниження на чверть рівня злочинності в Києві

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    У столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення - Поліція звітує про зниження на чверть рівня злочинності в Києві
    У столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення
    Фото з відкритих джерел

    У столиці стало менше розбійних нападів і автокрадіжок

    Протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч – 30197. 

    Такі дані Головного управління Національної поліції в Києві були озвучені під час звіту про виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в Києві «Безпечна столиця» на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь. 

    «За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%. Продовжується тенденція зниження кількості розбійних нападів. Стало менше і грабежів: минулого року було 1576, а з початку 2020-го – 980. За цей же період зафіксовано на 152 випадки менше незаконних заволодінь транспортними засобами. Серед позитивної статистики і кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми. Таких злочинів було вчинено на 38% менше протягом січня – вересня 2020 року, ніж у 2019», - розповів начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки КМДА Олег Куявський. 

    Згідно з даними поліції, за перше півріччя у Києві було виявлено 9 нарколаборатій, які займалися збутом наркотиків. Також правоохоронці приділяють значну увагу незаконному обігу зброї. За цим фактом зареєстровано 262 кримінальних правопорушення. 

    Окрім того, встановлено 18 псевдомінерів, 3 особам оголошено підозру.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал викрадення пограбування злочинність злочин
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