За озброєні напади та викрадення людей: у Миколаєві затримали банду таксистів

Протягом тижня у поліцію надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців

У Миколаєві правоохоронці затримали групу таксистів, які займалися збройними нападами та викраденнями людей. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Одночасно поліцейські провели сім обшуків, у ході яких вилучили у підозрюваних зброю, автомобілі, психотропи, кошти та інші речові докази. Зловмисники таким чином карали тих, хто втрутився в їхній наркобізнес.

Зазначено, що за останні кілька тижнів у поліцію надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі. Постраждалих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста і викинули поранених на дорозі.

Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудей у лікарню був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі вночі у Корабельному районі. На проспекті Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв'язали йому руки та ноги стяжками, посадили у багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район і залишили там біля зупинки. Чоловіка знайшли люди, які викликали швидку.

Фото: Нацполіція Миколаєва

Другий випадок стався у Заводському районі 5 листопада, коли 18-річний місцевий житель поїхав на велосипеді до свого товариша. Через деякий час матері молодого почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді та терміново потрібні 12 тисяч гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють.

Про подію жінка повідомила у поліцію. Неподалік від місця проживання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли п'ять гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. На наступний день близько 5:30 поранений потерпілий звернувся за допомогою до патрульних поліцейських, які перебували на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали хлопця за орієнтуванням.

За його словами, невідомі обстріляли його, завдавши численні вогнепальні поранення, силою посадили в авто, вивезли за місто і вимагали гроші. Крім того, забрали велосипед і мобільний телефон. Потерпілому вдалося втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований і перебував у реанімаційному відділенні лікарні.

Слідчі Заводського і Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження і почали розслідування.

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, у віці від 21-го до 30-ти років. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Затримання злочинця/Фото: Нацполіція Миколаєва

Оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинів у цілому восьми осіб – таксистів. Дії зловмисників кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, вимагання, незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на термін два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений і оголошений у розшук. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей.