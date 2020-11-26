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    Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)

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    Затримали зловмисників у Києві - Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)
    Затримали зловмисників у Києві

    Зловмисники спланували викрадення чоловіка в Харкові та мали намір отримати від його родичів $100 тис. викупу

    У Києві поліцейські за силової підтримки спецпризначенців затримали уродженців іншої держави, які планували викрадення впливової особи ромської народності.

    Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про можливе викрадення харків’янина для подальшого викупу за його повернення.

    В ході перевірки інформація підтвердилася та були встановлені особи зловмисників. Ними виявилися двоє уродженців іншої держави - 22-х та 28-ми років, які на даний час проживають на території Київської області. Обоє вже мають за плечима кримінальний досвід - раніше були засуджені за крадіжки, грабежі та розбої. Зловмисники спланували викрадення чоловіка на території Харкова та мали намір отримати від його родичів 100 тис. доларів викупу.

    У ході слідства оперативники, слідчі слідчого управління поліції Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури задокументували факти їх злочинної діяльності. Встановлено, що для реалізації свого плану фігуранти підшукали виконавця, який і повинен був викрасти чоловіка та утримувати його в одному із будинків за 30 кілометрів від Харкова.

    Аби завадити злочинним намірам зловмисників, проведено поліцейську спецоперацію. Відтак правоохоронці інсценували викрадення, а «виконавець» надав підтверджуючі докази замовникам. Одразу після цього фігуранти зателефонували родичам потерпілого з вимогою сплати $100 тис. викупу.

    У вівторок, 24 листопада, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців затримали зловмисників у Києві.

    Вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

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    Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)
    Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)
    Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)
    Спецпризначенці затримали у Києві банду, що спланувала викрадення харків’янина (фото, відео)

    За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

    Теги: Харків Національна поліція України Київ кримінал викрадення
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