У Миколаєві чоловік повиносив зі старовинного склепу черепи. Одного підкинув колишній коханій



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Чоловік дістав черепи зі склепу на кладовищі по вул. Степовій Фото: ГУ Нацполіції України у Миколаївській області

До поліції звернулась жінка, яка повідомила, що на біля дверей квартири знайшла людський череп із запискою

У Миколаєві поліцейські розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції України у Миколаївській області.

Напередодні, 21 жовтня, в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального перехожі знайшли череп. За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

Також 22 жовтня вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру.

«Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки», - повідомили в поліції.

Оперативники розшукали 27-річного чоловіка неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп жінці, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.

«Потім він показав, де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання», - розповіли в поліції.

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.