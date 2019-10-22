На Буковині прикордонники затримали контрабандистів-хитрунів



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За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 600 тисяч гривень Фото: ДПСУ

Аби переправити понад півсотні ящиків сигарет, зловмисники спробували порушити кордон одночасно на кількох ділянках

Прикордонники відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону виявили контрабандистів, які намагалися обхитрувати їх з метою переправлення крупної партії тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Випадок стався 21 жовтня.

«Аби переправити понад півсотні ящиків сигарет, хитруни спробували порушити кордон одночасно на кількох ділянках. Завданням однієї із груп було відволікти увагу прикордонників. Для цих цілей правопорушники взяли 12 ящиків-«пустишок», - розповіли у Держприкордонслужбі.

Втім, як повідомляється, старання «пачкарів» виявилися марними, прикордонники виявили обидві групи та затримали одну з найбільших за останній місяць партію тютюнових виробів - 20 тисяч пачок сигарет різних марок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 600 тисяч гривень.

До слова, на кордоні з Польщею прикордонники затримали рейсовий автобус «Перемишль-Івано-Франківськ», ущерть набитий контрабандою.