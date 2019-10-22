СБУ блокувала контрабанду зброї в Україну: подробиці



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Під час обшуків слідчі СБУ вилучили понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети та гранати Фото: СБУ

Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під виглядом зброї нелетальної дії

Контррозвідка Служби безпеки блокувала незаконне переправлення стрілецької зброї та запасних частин до неї на територію України.

Про це 22 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники та слідчі СБУ встановили, що менеджмент одного з вітчизняних приватних підприємств, яке спеціалізується на розробці зброї, налагодив схему протиправного ввезення із-за кордону складових частин бойового автоматичного озброєння. Для безперешкодного розмитнення товару ділки ввозили його під виглядом зброї нелетальної дії», - заявили в СБУ.

Зазначається, що потім на потужностях підприємства ділки збирали та постачали зброю на вітчизняні ринки і за кордон під виглядом спортивної.

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили на одному з митних постів Київської області партію комплектуючих для виготовлення понад 150 одиниць озброєння.

Також в ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та офісу підприємства слідчі СБУ вилучили ще понад 30 пістолетів, пістолет-кулемет, гвинтівки, підствольні гранатомети та гранати.

Виявлено майже 3 тисячі боєприпасів до стрілецької та іншої зброї військового призначення, а також фінансову документацію, що підтверджує підписання контрактів на поставки озброєння за кордон.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

Раніше прокуратура Київської області повідомила, що 21 жовтня було припинено незаконний канал постачання на територію України зброї, частин до неї та боєприпасів.