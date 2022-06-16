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рус
    Новини

    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)

    В автомобілі киянина вилучено близько 500 г кокаїну - У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)
    В автомобілі киянина вилучено близько 500 г кокаїну
    фото: Київська міська прокуратура

    Киянин збував наркотики у столиці

    Правоохоронці затримали «на гарячому» 35-річного киянина, який організував постачання та незаконний збут кокаїну у столиці в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    За результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а також проведених обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого вилучено близько 500 г кокаїну, засоби для фасування наркотиків, грошові кошти у сумі близько 200 тис. грн, пристрій для відстрілу гумових куль «Форт 12Р», мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

    Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 3,5 млн грн.

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    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)
    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)
    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)
    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)
    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики кияни
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    У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн (фото)