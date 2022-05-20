Російські військові сидять на наркотиках, щоб бути «в тонусі» на війні (аудіо)

Заборонену речовину «визволителям» завозять не ховаючись

Серед російських загарбників в Україні багато наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію «в тонусі» на війні в Україні.

При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину «визволителям» завозять не ховаючись.





«Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез», – говорить окупант своїй дружині.

Він додає, що у них є грошовий «общак» із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає…досить незвично.



Тим часом узятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

Тим часом російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.