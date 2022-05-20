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    Російські військові сидять на наркотиках, щоб бути «в тонусі» на війні (аудіо)

    &laquo;Добовий раціон&raquo; російських загарбників виглядає досить незвично - Російські військові сидять на наркотиках, щоб бути «в тонусі» на війні (аудіо)
    «Добовий раціон» російських загарбників виглядає досить незвично

    Заборонену речовину «визволителям» завозять не ховаючись

    Серед російських загарбників в Україні багато наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію «в тонусі» на війні в Україні.

    При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину «визволителям» завозять не ховаючись.



    «Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез», – говорить окупант своїй дружині.

    Він додає, що у них є грошовий «общак» із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає…досить незвично.

    Тим часом узятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

    Тим часом російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна військові наркотики Україна окупація #stoprussia
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    Російські військові сидять на наркотиках, щоб бути «в тонусі» на війні (аудіо)