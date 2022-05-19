У паливному баку автівки іноземця митники виявлено 21 кг наркотиків (фото)

В автівці митники виявили 29 згортків, замотаних у харчову плівку

Іноземець виїжджав з України «зеленим коридором» і вивозив велику партію наркотичних речовин

У пункті пропуску «Ягодин», що на українсько-польському кордоні, було виявлено та припинено контрабанду наркотиків. Про це повідомляє Державна митна служба.

Понад 21 кг речовини буро-зеленого кольору, схожої на гашиш, іноземець сховав у паливному бакові автомобіля, яким виїжджав з України «зеленим коридором».

29 згортків, замотаних у харчову плівку, митники виявили під час повного митного огляду з використанням технічних засобів митного контролю.

Правоохоронцям надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.

До слова, на окупованих територіях Херсонської області росіяни вирішили зайнятися наркобізнесом та зайнялися організацією плантацій конопель