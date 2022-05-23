У Києві затримали наркоторговця з «товаром» майже на 700 тис. грн

Зловмисника затримали у відділенні пошти після отримання посилки з «товаром»

У Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка з великою партією наркотичних і психотропних речовин.Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Facebook.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 21-річному уродженцю Ніжина Чернігівської області, який в умовах воєнного стану налагодив збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Києва та інших регіонів України в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант використовував Телеграм-канал для створення розгалуженої мережі збуту психотропних і наркотичних речовин оптовими та роздрібними партіями, у тому числі шляхом «закладок».

Зловмисника затримали у відділенні пошти після отримання посилки з «товаром». Правоохоронці вилучили у нього близько 1 кг амфетаміну, понад 1000 поліетиленових пакетів для фасування, ваги для зважування.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили понад 200 поліетиленових зіп-пакетів з амфетаміном вагою по 25 г, 100 зіп-пакетів з розфасованою психотропною речовиною PVP, близько 80 зіп-пакетів з канабісом, пакети з понад 800 г PVP та 500 г канабісу, таблетки «МДМА» та «ЛСД», а також засоби для зважування та фасування.

Загалом вилучено близько 2,5 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх вартість становить від 500 до 700 тис. грн.

Чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів, встановлюється канал постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, а також особи, які можуть бути причетні до їх незаконного обігу та реалізації.