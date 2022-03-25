  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони

    У затриманих вилучено&nbsp;два пристрої для відстрілу гумових куль - У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони
    У затриманих вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль
    фото: Київська міська прокуратура

    У злочинців виявлено арсенал зброї

    У Києві правоохоронці викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною, та планували використати її в протиправних цілях. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    У п’ятницю, 25 березня, за адресами проживання учасників групи проведено обшуки, у ході яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони
    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони
    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони
    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони
    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони

    Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням даної зброї.

    Вказаним особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

    Теги: росія окупанти прокуратура Київ кримінал зброя війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони