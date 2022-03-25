У Києві викрито озброєну групу, яка планувала злочини під виглядом тероборони

У затриманих вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль

У злочинців виявлено арсенал зброї

У Києві правоохоронці викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною, та планували використати її в протиправних цілях. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У п’ятницю, 25 березня, за адресами проживання учасників групи проведено обшуки, у ході яких вилучено автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).

Згідно з матеріалами слідства, учасники групи планували вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням даної зброї.

Вказаним особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.