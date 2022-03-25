10 тис. рублів – в одні руки. Прокуратура взялася за росіян, які у Генічеську підривають конституційний лад

В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Грошовою одиницею України є гривня

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Про це повідомило у Facebook правоохоронне відомство/

За даними слідства, на території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти – рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тисяч на одну особу.

Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.

Відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.

Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.